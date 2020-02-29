المملكة تعلق دخول مواطني دول “مجلس التعاون” إلى مكة والمدينة بشكل مؤقتٍ

أعلنت وزارة الخارجية أنه نظرا لتطورات انتشار فايروس كورونا الجديد، وفي ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حالياً في بعض دول مجلس التعاون الشقيقة، فقد تقرر تعليق دخول مواطني دول المجلس إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤقتًا.
وأوضحت أن القرار اتخذ بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفايروس ومنع انتشاره محليًا وعالميًا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. وفق “أخبار 24”.
واستثنى القرار من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفايروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.
وأكدت المملكة، أنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفايروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.