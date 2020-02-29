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اخبار رياضية > الحدث الرياضي الأضخم في المملكة.. إدراج كمال الأجسام ضمن منافسات الألعاب السعودية
29/02/2020   6:55 ص

الحدث الرياضي الأضخم في المملكة.. إدراج كمال الأجسام ضمن منافسات الألعاب السعودية

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أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان إدراج رياضة كمال الأجسام ضمن دورة الألعاب السعودية بجوائز مالية ضخمة، داعياً اللاعبين السعوديين إلى سرعة التسجيل في موقع الدورة www.saudigames.sa.

ونوه الرميان بإعلان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية بالرياض في الفترة من 24 مارس المقبل إلى الأول من إبريل، مشيراً إلى أنها تعد أكبر حدث رياضي في تاريخ المملكة تحت شعار “بيننا أبطال”.

وقال الرميان إن تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي على أرض المملكة يعد إضافة إلى تاريخها، مبيناً أن هذه مرحلة جديدة تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ووزير الرياضة. وفق “أخبار 24”.

الحدث الرياضي الأضخم في المملكة.. إدراج كمال الأجسام ضمن منافسات الألعاب السعودية

اخبار رياضية
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