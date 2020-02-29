تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر لأم لبنانية وهي تبكي بحرقة على قبر طفلتها من خارج سياج حديدي وضعه طليقها حول القبر بعد أن منعها من حضور دفنها.
وأظهر الفيديو الأم التي تدعى لينا جابر وهي تودع طفلتها بهذه الكلمات المؤثرة: “نامي يا حرقة قلبي يا وجع عمري هذه النومة ليست لك، ياليت الرصاصة قتلتني بدلاً عنك، أنت دلوعتي يا صغيرتي، خذيني إليك أراك في المنام”.
وقالت الأم وفقاً لـ”العربية نت” إن طفلتها توفيت منذ شهرين ولم يسمح لها طليقها (والد الطفلة) بحضور دفنها أو حتى البكاء على قبرها بعدما دفن الجثمان في حديقة المنزل ووضع سياجاً حوله، مشيرة إلى أن الرواية التي وصلتها حول وفاة ابنتها أنها تعرضت لطلق ناري بالخطأ من مسدس والدها نتج عنه وفاتها لكنها تشكك في هذه الرواية.
وأضافت أن طليقها حرمها من رؤية ابنتها قبل وفاتها وكان يراقب هاتفها طيلة الوقت لمنعها من الاتصال بها ووضع حراساً لمرافقتها كي لا تقابلها، ولم يكتفِ بذلك وإنما منعها من حضور مراسم دفنها والاقتراب من قبرها.
وفق “أخبار 24”.