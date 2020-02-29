أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، أنه لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفيروس.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 83387، معظمهم في الصين، وتعافى منهم 36606، بينما سجلت الصين اليوم 327 ويعتبر أقل عدد حالات يومي سجلته منذ شهر.
وأشارت إلى أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2456 مسافراً من الرحلات غير المباشرة، ولم تُرصد أي حالة إصابة بالفيروس.
وأضافت الوزارة، أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليمياً وعالمياً إلى المستوى “العالي”، وفي الصين إلى المستوى “العالي جداً”.
وفق “أخبار 24”.