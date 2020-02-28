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أخبار الخرج > بالصور.. صلح بين سعودي ومقيم ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للإصلاح
28/02/2020   11:29 م

بالصور.. صلح بين سعودي ومقيم ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للإصلاح

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تم بفضل الله عبر رؤية سيدي سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين صلح بين سعودي ومقيم بجهود الشيخين عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي وبحضور الشيوخ عبدالله بن زيد العقيلي وعائض بن عبدالله بن قدان وسعد بن حمد بن صبيح وعجيان بن مبارك بن مقوي وخالد بن هادي ابو سكيتة وفيصل بن حاضر الحراقين وناجي بن محمد ال صويان ومحمد بن سعود العنقري ومحمد بن طويرش ال درام واعيان اخرون .

وبهذه المناسبة صرح الشيخان ابن خرصان والعقيلي لصحيفة الخرج الإكترونية نشكر الله عزوجل ثم نشكر مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله صاحب رؤية اصلاح ذات البين منذ سنة ١٤٢٨ والتي كلف بها الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان والتي حلت آلاف القضايا للسعوديين والمقيمين داخل السعودية وخارجها ، منوهين بجهود صحيفة الخرج الإلكترونية في هذا المجال بقيادة رئيس تحريرها الأستاذ سعود الضحوك والذي شرف بتلقي اتصالا من مكتب سمو سيدي ولي العهد قبل عشر سنوات يثني على جهودهم في هذا المجال .

بالصور.. صلح بين سعودي ومقيم ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للإصلاح

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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