بالصور.. مكتب المياه والزراعة بـ #الدلم يستقبل كشافة التنمية الاجتماعية في منتزه وثيلان الوطني

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استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم كشافة التنمية الاجتماعية على مستوى المملكة في منتزه وثيلان الوطني وتخلل هذه الزيارة زراعة بعض الشتلات البريه وحملة لتنظيف المنتزة .
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