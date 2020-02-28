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أخبار الخرج > بالصور.. مكتب المياه والزراعة بـ #الدلم يستقبل كشافة التنمية الاجتماعية في منتزه وثيلان الوطني
28/02/2020   11:27 م

بالصور.. مكتب المياه والزراعة بـ #الدلم يستقبل كشافة التنمية الاجتماعية في منتزه وثيلان الوطني

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استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم كشافة التنمية الاجتماعية على مستوى المملكة في منتزه وثيلان الوطني وتخلل هذه الزيارة زراعة بعض الشتلات البريه وحملة لتنظيف المنتزة .

 

بالصور.. مكتب المياه والزراعة بـ #الدلم يستقبل كشافة التنمية الاجتماعية في منتزه وثيلان الوطني

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