” ساما”: 23.6 ألف عقد سكني الشهر الماضي بقيمة 4.8 مليار ريال

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في النشرة الشهرية عن استمرار صعود عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يناير الماضي، مسجلةً أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية.
وأوضحت أن العقود وصلت إلى 23.6 ألف عقد سكني بقيمة 4.8 مليار ريال مقارنة بنحو 9.6 ألف عقد في يناير 2019م، بمعدل نمو 147% وارتفع حجم التمويل في يناير بمقدار 112% مقارنة بشهر يناير 2019م.
وأُبرمت 94% من هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، و6% عن طريق شركات التمويل العقاري، وشكلت المنتجات المدعومة من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية 95% من العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات.وفق “أخبار 24”.
واستحوذت الفلل السكنية في يناير على 8.1 مليار ريال، أي 81% من إجمالي حجم التمويل بعدها الشقق السكنية 13% بقيمة 1.3 مليار ريال، ثم شراء الأراضي السكنية بنسبة 6% بقيمة 586 مليون ريال.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة نمو القروض العقارية للأفراد خلال 2019م إلى نحو 179.2 ألف عقد بقيمة 79 مليارًا، مقارنة بـ 29.5 مليار في 2018م و21 مليارا في 2017.