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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على مناطق المملكة
28/02/2020   10:17 م

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن تكون السماء غائمةً جزئياً على وسط وشرق المملكة.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وحائل ومكة المكرمة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار التقرير إلى أنها شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 34 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة في المملكة 6 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على مناطق المملكة

أخبار محلية
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