نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير منصور بن متعب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم في القاهرة لأسرة الفقيد يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، حيث كان في استقباله ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.
وعبّر الأمير الدكتور منصور بن متعب عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وللأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز على تقديم واجب العزاء والمواساة.
وفق “أخبار 24”.