قادمتان من إيران.. “البحرين” تُعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا (كوفيد 19) إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى سعودية، كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.
وأوضحت الوزارة أنه جرى نقل الحالتين إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهما بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 38 مصابًا جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل. وفق “أخبار 24”.