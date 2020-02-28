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أخبار محلية > بسبب كورونا.. سفير المملكة في كوريا الجنوبية يوجه بإجلاء من يرغب من المواطنين السعوديين
28/02/2020   10:13 م

بسبب كورونا.. سفير المملكة في كوريا الجنوبية يوجه بإجلاء من يرغب من المواطنين السعوديين

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وجه سفير المملكة في كوريا الجنوبية، بإجلاء من يرغب من المواطنين السعوديين من مدينة ديغو في كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فايروس كورونا “كوفيد١٩”.

وقالت السفارة إن المواطنين الذين يرغبون في الإجلاء حتى الآن 7 أشخاص وسيصلون يوم غد السبت إلى المملكة، وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.

وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في كوريا باتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بسبل الوقاية اللازمة وتجنب أماكن التجمعات والازدحام، مؤكدة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية. وفق “أخبار 24”.

بسبب كورونا.. سفير المملكة في كوريا الجنوبية يوجه بإجلاء من يرغب من المواطنين السعوديين

أخبار محلية
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