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أخبار المناطق > الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب 22 جريمة سرقة بأحياء متفرقة في الرياض
28/02/2020   5:22 م

الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب 22 جريمة سرقة بأحياء متفرقة في الرياض

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ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي ارتكب 22 جريمة سرقة في أحياء متفرقة في العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت عن الإطاحة بأفراد التشكيلٍ المكون من 4 مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أن ذلك جاء بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى لتكسير زجاج مركباتٍ وسرقة ما بداخلها من مقتنيات. وفق “أخبار 24”.

وأشار التويجري إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقرّوا بارتكابهم 22 جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض (الحمراء – العليا – الصحافة – النسيم – الروضة – ضاحية لبن)، منها سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب 22 جريمة سرقة بأحياء متفرقة في الرياض

أخبار المناطق
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