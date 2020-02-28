“الجوازات”: المواطنون المصابون بـ”كورونا الجديد” سيخضعون للتحقيق عند عودتهم إلى المملكة لهذا السبب

أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي أنه سيتم التحقيق مع المواطنين العائدين من إيران، أو من أي دولة أخرى تم حظر السفر إليها منعاً لوصول فيروس “كورونا” إلى المملكة.
وأكد العتيبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة فيما يتصل بمخالفة أحكام وأنظمة ولوائح السفر مع أي مواطن يثبت زيارته للدول الممنوع السفر إليها، وذلك بواسطة لجنة مختصة يتم تشكيلها وفق الأنظمة والأحكام.
وأضاف أنه بعد الاطمئنان على المواطنين المصابين بالخارج وعودتهم إلى المملكة سيتم التحقيق معهم من قبل اللجنة المختصة لمعرفة أسباب مخالفتهم الأنظمة؛ بالذهاب إلى دولة محظور السفر إليها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة معهم وفقاً لنتائج التحقيق. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه لن يمنع المواطنين القادمين من الدول التي ينتشر فيها فيروس “كورونا” من الدخول إلى المملكة، مبيناً أنه في حال التأكد من قدوم حامل الجواز من إحدى تلك الدول سيتم تحويله مباشرة إلى مركز الوقاية؛ للتأكد من سلامته من المرض.