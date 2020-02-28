نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجوازات”: المواطنون المصابون بـ”كورونا الجديد” سيخضعون للتحقيق عند عودتهم إلى المملكة لهذا السبب
28/02/2020   5:21 م

“الجوازات”: المواطنون المصابون بـ”كورونا الجديد” سيخضعون للتحقيق عند عودتهم إلى المملكة لهذا السبب

+ = -
2328

أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي أنه سيتم التحقيق مع المواطنين العائدين من إيران، أو من أي دولة أخرى تم حظر السفر إليها منعاً لوصول فيروس “كورونا” إلى المملكة.

وأكد العتيبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة فيما يتصل بمخالفة أحكام وأنظمة ولوائح السفر مع أي مواطن يثبت زيارته للدول الممنوع السفر إليها، وذلك بواسطة لجنة مختصة يتم تشكيلها وفق الأنظمة والأحكام.

وأضاف أنه بعد الاطمئنان على المواطنين المصابين بالخارج وعودتهم إلى المملكة سيتم التحقيق معهم من قبل اللجنة المختصة لمعرفة أسباب مخالفتهم الأنظمة؛ بالذهاب إلى دولة محظور السفر إليها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة معهم وفقاً لنتائج التحقيق. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه لن يمنع المواطنين القادمين من الدول التي ينتشر فيها فيروس “كورونا” من الدخول إلى المملكة، مبيناً أنه في حال التأكد من قدوم حامل الجواز من إحدى تلك الدول سيتم تحويله مباشرة إلى مركز الوقاية؛ للتأكد من سلامته من المرض.

“الجوازات”: المواطنون المصابون بـ”كورونا الجديد” سيخضعون للتحقيق عند عودتهم إلى المملكة لهذا السبب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885090047.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.