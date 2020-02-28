“الاتحاد الآسيوي” يُؤجل مباراتي الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

أصدر اتحاد الكرة الآسيوي قراراً جديداً بتأجيل مباراتين من مباريات دوري أبطال آسيا لعام 2020، على أن يُحدد موعدهما الجديد لاحقاً، وذلك تحسباً من تفشي فيروس “كورونا” في عدد من دول آسيا.
حيث أصدر الاتحاد الآسيوي قراراً بتأجيل مواجهتي الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي، والهلال ضد بختاكور الإيراني.
وكان الاتحاد الآسيوي أجل عدداً من مباريات المنافسة، كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس “كورونا” المستجد، من بينها مواجهتان إحداهما للنصر والثانية للتعاون، فيما تواردت أنباء أن الاتحاد الآسيوي يدرس إلغاء النسخة الحالية من منافسة دوري أبطال آسيا.وفق “أخبار 24”.