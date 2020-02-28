إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان لشهر رجب

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أن المبالغ المودعة اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة، وإضافة بدل غلاء المعيشة إلى المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.وفق “أخبار 24”.
وبين أن المبالغ المودعة قد بلغت في مجملها نحو ملياري ريال، حيث جرى إيداع 1.4 مليار للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء نحو 193 مليون ريال، ونحو 103 ملايين ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 347 مليون ريال بدل غلاء المعيشة.