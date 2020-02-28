ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 45 حالة في الكويت و36 في البحرين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن الحالتين اللتين سجلتا مرتبطتان بالسفر إلى إيران.
وأضافت أن الوزارة تعاملت يوم أمس الخميس مع 22 راكبا جاءوا من إيران وتم نقلهم إلى الحجر الصحي، بالإضافة إلى التعامل مع 118 راكبا تم إجلاؤهم من إيطاليا وأخذ منهم مسحات ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم.
فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 3 حالات جديدة لمواطنات بحرينيات وصلوا من إيران عن طريق رحلات جوية غير مباشرة، حيث تم نقلهن إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين 36 حالة، مبينة أن جميع الحالات مستقرة. وفق “أخبار 24”.