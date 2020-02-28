كسر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير البروتوكول خلال زيارته الحالية للسودان، بإيقاف موكبه خلال مروره بشارع النيل، وذلك لإلقاء التحية على عدد من الشباب كانوا يصطفون بسياراتهم “الفولكسفاجن” الألمانية على جانب الطريق.
وأظهر مقطع فيديو متداول توقف موكب الرئيس الألماني وترجله من السيارة الرئاسية، حيث اقترب من الشباب السودانيين الذين كانوا ينظمون كرنفالاً بسيارات “البيتل فولكسفاجن” والمعروفة بـ”الخنفساء” على شرف زيارته.
وتبادل الرئيس الألماني التحية مع الشباب، والتقط معهم الصور أمام سياراتهم “البيتل” العتيقة، والتي يرجح أنه بدأ دخولها إلى السودان قبل نحو 90 عاماً.
يذكر أن شتاينماير قد وصل إلى الخرطوم أمس الخميس على رأس وفد كبير، في زيارة تاريخية تعد الأولى لرئيس ألماني، حيث أجرى مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووعد بوقوف ألمانيا مع السودان ودعمه في عملية الانتقال السياسي وإحلال السلام.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يكسر البروتكول ليقدم التحية لأعضاء النادي السوداني لسيارات البيتل “فولكسفاجن” بشارع النيل بالخرطوم#سونا #السودان pic.twitter.com/sNxRomB4tW
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 27, 2020
وفق “أخبار 24”.