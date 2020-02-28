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أخبار محلية > وزير الإعلام المكلف لقيادات الوزارة والهيئات: الأداء غير مرضٍ.. ولا بد من آلة إعلامية قوية ترضي تطلعات المواطنين
28/02/2020   5:17 م

وزير الإعلام المكلف لقيادات الوزارة والهيئات: الأداء غير مرضٍ.. ولا بد من آلة إعلامية قوية ترضي تطلعات المواطنين

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صارح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، بأن الأداء غير مرضٍ تماماً، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته.

جاء ذلك خلال أول يومي عمل بعد تكليفه وزيراً للإعلام، حيث عقد اجتماعين مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، والثاني 6 ساعات، واستمع القصبي فيها إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها “هيئة الإذاعة والتلفزيون” و”هيئة الإعلام المرئي والمسموع” و”وكالة الأنباء السعودية”.

وقال القصبي: نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كافة الأصعدة إقليمياً ودولياً، ولا بد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية ترضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثاً بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك. وفق “أخبار 24”.

وزير الإعلام المكلف لقيادات الوزارة والهيئات: الأداء غير مرضٍ.. ولا بد من آلة إعلامية قوية ترضي تطلعات المواطنين

أخبار محلية
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