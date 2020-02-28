وصل إلى المملكة رحالة صيني، في رحلة معظمها مشي على الأقدام، مع استخدام المركبات العامة كالقطارات والحافلات العامة أحياناً، وينوي البقاء في المملكة مدة شهرين يجوب خلالهما عددا من مناطق ومدن المملكة، ولا يحمل معه إلا حقيبته الصغيرة.
وأوضح الرحالة الصيني واسمه جاي يو وا في حديث لـ”العربية”، أن صديقا سعوديا حكى له عن المملكة وأطلعه على المناطق الجميلة فيها على الخارطة، فرغب في زيارتها خلال رحلته حول العالم التي تستغرق عاما كاملاً، أنجز منها حتى الآن مليون خطوة، وليس بمعيته إلا حقيبة فيها كل احتياجاته، بينها سرير يستخدم في كل الأوضاع والأماكن.
وأضاف أنه بدأ زيارة المملكة من الدمام وزار الأحساء، وسيزور الرياض، والهفوف، ومكة وجدة، وعدداً من المواقع الأخرى، وأنه أعجب بالمجتمع السعودي وتعامله، كاشفاً عن أنه جرب النوم في مزارع الأحساء، وأنه سينقل كل تجربته عبر اليوتيوب، كما ينوي زيارة مصر ضمن رحلته.
وفق “أخبار 24”.