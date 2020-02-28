“رابطة العالم الإسلامي” ترحب بالإجراءات المؤقتة لحماية المعتمرين والزوار من فيروس كورونا

أيدت رابطة العالم الإسلامي، الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وذلك تطبيقاً للمعايير الدولية لدعم جهود الدول والمنظمات، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه.
وأكدت الرابطة في بيان صدر عن الأمين العام ورئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الإجراء الوقائي المؤقت هو من الواجب الشرعي الذي تشهد له نصوص الشريعة، فضلاً عن أهمية التقيد بالمعايير الدولية في هذا الشأن، كما أن القرار يؤكد حرص المملكة على سلامة المعتمرين والزوار من خطر انتشار هذا المرض.
وأشار إلى أن الرابطة تلقت تأييد علماء العالم الإسلامي لهذا القرار المُلِح، حيث عدوه إجراءً مهماً تُمليه الضرورة الشرعية والمتطلبات الدولية؛ وأن التساهل في ذلك يترتب عليه مسؤولية كبيرة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الرابطة بعلمائها ومفكريها تدرك أهمية المسارعة باتخاذ هذا الإجراء الاحترازي خاصة مع سرعة تفشي المرض لا سيما في أماكن الازدحام.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اتخاذ المملكة 3 إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس “كورونا الجديد” إلى المملكة، تشمل تعليق الدخول لأغراض العمرة والزيارة، وتعليق الدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطراً، وتعليق استخدام السعوديين ومواطني دول الخليج بطاقة الهوية للتنقل من وإلى المملكة.