أشادت منظمة الصحة العالمية بالقرار الذي اتخذته المملكة لمنع انتقال فيروس كورونا “كوفيد 19″، بتعليق الدخول لأداء العمرة والزيارة مؤقتاً.
وأوضح المكتب الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط أن ما اتخذته المملكة يأتي ضمن الإجراءات الإضافية للصحة العامة، مبيناً أن هذا القرار سيمُكّن حكومة المملكة من تطبيق إجراءات مستدامة للوقاية من المرض ومكافحته وحماية الحشود أثناء هذا الموسم الهام.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت في بيان أصدرته أمس الخميس، اتخاذ المملكة 3 إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس “كورونا الجديد” إلى المملكة، تشمل تعليق الدخول لأغراض العمرة والزيارة، وتعليق الدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطراً، وتعليق استخدام السعوديين ومواطني دول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة. وفق “أخبار 24”.