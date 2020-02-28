سلّم سفير المملكة لدى مصر، أسامة نقلي، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة إهداءً من حكومة المملكة، لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وجرى التسليم خلال زيارة السفير أسامة نقلي مقر المتحف واستقباله من قِبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.
وهنأ نقلي الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على إنشاء هذا المتحف في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، معرباً عن شكره لوزارة السياحة والآثار على دعوتها المملكة للإسهام والمشاركة في هذا الصرح التاريخي الكبير.
من جانبه، أعرب العناني عن شكره للمملكة على المشاركة والإسهام في هذا الحدث، من خلال أروع هدية يمكن الحصول عليها من أي دولة في العالم وهي جزءٌ من كسوة الكعبة، ما يعبر عن الصداقة وقوة العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين.
يُذكر أن كسوة الكعبة المشرفة يقوم بحياكتها مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة المشرفة في مكة المكرمة، ويتكون قماش كسوة الكعبة من الحرير الخالص.
وفق “أخبار 24”.