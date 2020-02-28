قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، إن مَن مات بأمراض البطن فيرجى له الشهادة؛ حيث ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد.
وأوضح الشيخ الشثري في رده على سؤال حول جواز اعتبار المتوفى بفيروس كورونا شهيداً كما هو الحال مع مرض الطاعون والذي ذكر النبي أن من مات به فهو شهيد، بأن المتوفى بهذا المرض يرجى له الشهادة، لكن ليس ذلك معناه ألا يتخذ الإنسان الإجراءات اللازمة للتعامل معه.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الإنسان إذا أصيب بهذا المرض فإنه يحتسب الأجر ويرضى بقضاء الله وقدره ويتخذ الأسباب المؤدية للشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “تداوو فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله”.
وفق “أخبار 24”.