مصور واقعة “مضاربة طلاب مكة” يعلق على عقوبته.. ويوضح هدفه من نشر الفيديو

روى الطالب الذي عاقبته إدارة تعلیم مكة المكرمة عقب تصويره حـادثة تعدي طالب على آخر بإحدى المدارس الثانوية في الشرائع قصة الواقعة، مبيناً الهدف من وراء نشره فيديو الحـادثة.
وقال الطالب وفقاً لـ”سبق”، إن الهدف من نشره الفيديو هو كشف حالات التنمر التي تحدث بين الطلاب في المدرسة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ونوه إلى أن عقوبة منعه فصلين دراسيين من الدراسة دفعته للانطواء في المنزل والابتعاد عن الجميع، مناشداً مسؤولي التعليم النظر في العقوبة واحتواء الموقف مراعاةً لمستقبله.
وأشار إلى أن أمنيته بعد نشر الفيديو هي إلقاء الجهات المعنية الضوء على ظاهرة التنمر داخل المدارس ومحاربتها من أجل القضاء عليها.