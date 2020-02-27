«ورقة» تحمي الاتحاد من بريجوفيتش وجوناس

علمت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد ستواصل تسليم رواتب الثنائي الأجنبي الصربي بريجوفيتش، والبرازيلي جوناس حتى نهاية الموسم الحالي، إذ لجأت الإدارة الاتحادية لتوقيع ورقة اتفاقية «داخلية» مع اللاعبين بريجوفيتش، وجوناس، بعد استبعادهما من قائمة الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التي تتطلب قيد 7 لاعبين أجانب فقط.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاتفاقية التي وقعت بين إدارة العميد واللاعبين بريجوفيتش وجوناس تكفل حفظ حقوق الطرفين التعاقدية، إذ يملك العميد بطاقتي المحترفين الأجنبيين، وفي حال وجود أي عروض احترافية للثنائي يتم التخاطب مع نادي الاتحاد، مبينة أن عقد بريجوفيتش تبقى فيه 3 موسم، فيما تبقى في عقد جوناس موسم رياضي واحد فقط. وفق”عكاظ”.
من جانب آخر، سلمت إدارة النادي مبلغ 6 ملايين ريال لمهاجم الفريق السابق التونسي أحمد العكايشي مقابل إغلاق ملف قضيته ضد العميد. وتسعى الإدارة الحالية لإنهاء القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين الأجانب والمدربين خلال المرحلة القادمة.