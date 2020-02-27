“نثق بك”.. رسالة من النادي الأهلي لحارسه المسيليم قبل “الكلاسيكو”

أعرب النادي الأهلي عن دعمه وتشجيعه لحارس مرمى فريقه ياسر المسيليم، قبيل مواجهة “الكلاسيكو” المقررة مساء اليوم الخميس باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وغرد النادي الأهلي اليوم عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بصورة لحارس مرمى الفريق ياسر المسيليم، وعلق عليها قائلاً: “نثق بك”.
ويستعد فريق الأهلي، الذي يمر بفترة هبوط في مستوى الأداء والنتائج، لمواجهة نظيره النصر مساء اليوم بالرياض، ضمن الجولة الـ20 من كأس الأمير محمد بن سلمان.
WE TRUST YOU!💚#الأهلي_النصر pic.twitter.com/QfjfbBePEg
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 26, 2020
وف “أخبار 24”.