بالفيديو.. ولي العهد يُشارك في تشييع جثمان الأمير طلال بن سعود

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقب صلاة عصر اليوم الخميس في تشييع جثمان الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز.
ورصد مقطع فيديو وقوف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط الجموع الغفيرة من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، على المقبرة أثناء عملية الدفن.
وكانت جموع المصلين قد أدت صلاة الجنازة على الأمير طلال في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض عقب صلاة العصر. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أدى الصلاة على الأمير الراحل عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بمشاركة جموع المصلين.
سمو سيدي #ولي_العهد الامير #محمد_بن_سلمان اثناء دفن الامير #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/FHtZDWBm1T
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 27, 2020