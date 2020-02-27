قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن الوزارة اقتربت من توطين مهن الهندسة، وستنتقل بعدها إلى توطين عدد من المهن الصحية.
وأوضح الراجحي خلال مخاطبته اليوم الخميس ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل، أن أبناء وبنات المملكة لديهم القدرة والرغبة والمهارة في مختلف المجالات، وأنهم سيبدعون متى توافرت لهم فرص العمل.
وأكد الراجحي أن الهدف من الحملات التفتيشية التي تجريها الوزارة؛ تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وليس مخالفة مؤسسات القطاع الخاص، مبيناً أنه أصدر توجيهات لإدارات الوزارة بإتاحة الفرصة للمنشآت غير الملتزمة لتوفيق أوضاعها، لافتاً إلى أن هناك بعض المنشآت تستحق المكافأة.
وأبان أن الوزارة أطلقت اليوم 20 مبادرة تمت بلورتها بعد حصرها من خلال مقترحات تقدم بها رجال الأعمال، مشيراً إلى أنه سيجرى قياس التأثيرات المترتبة عليها بهدف معالجة السلبيات، والعمل على تطوير هذه المبادرات. وفق “أخبار 24”.
من جهته، ذكر نائب الوزير الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجية سوق العمل لإجراء إصلاحات جوهرية لرفع المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وزيادة إنتاجية العامل، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر كفاءة سوق العمل الذي يصدر من منتدى التنافسية الدولي.
وأشار إلى أنهم سيعملون على إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وتعزيز شراكته، وتشجيعه على النمو ليكون واحدًا من أكبر الاقتصادات، ويصبح محركًا لتوظيف المواطنين.