كشف مدير دار الملاحظة بالمدينة المنورة سعود الترجمي، أن مبنى دار ملاحظة للفتيات سيفتح قريباً في المدينة المنورة بعد أن كان موجودا في مكة فقط.
وأضاف الترجمي، وفقا لـ”عكاظ”، أن مبادرة “معا لنرتقي بسلوكنا” لتوعية الطلاب وتثقيفهم بمسرح دار الملاحظة بمشاركة عدة جهات حكومية، والتي ستبدأ يوم 8 مارس المقبل، ستستمر شهراً كاملاً في 8 مدارس، واختيرت هذه المدارس لأن الإحصائيات أشارت إلى أنها الأكثر دخولا للدار.
وأشار الترجمي إلى أنهم يخططون أن يكون برنامج المبادرة مستقبلاً مستمرا طول العام، وسيقدمون زيارات للطلاب للمعارض الموجودة بالدار، بهدف تقليل نسبة دخول الأحداث إلى الدار، والذين يبلغ عددهم حالياً 45 حدثاً.