بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات.. “العدل”: عدد الموقفة خدماتهم اليوم “صفر”

أعلنت وزارة العدل اليوم (الخميس)، أن عدد الموقفة خدماتهم في محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة هو “صفر”، وذلك بعد القرار الصادر من وزير العدل برفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونياً من محاكم التنفيذ للطلبات المالية.
وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني أصدر مؤخرا قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على “منع التعامل المالي” فقط طبقًا لنظام التنفيذ.
كما يقضي القرار بوضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.وفق “أخبار 24”.