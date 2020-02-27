عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك بعد أن وصل إلى العاصمة الرياض أمس الأربعاء.
وجرى خلال المباحثات، التي حضرها عدد كبير من المسؤولين من الجانبين، استعراض العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأجريت له مراسم استقبال رسمية ترحيباً به، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، وأُقيمت له مأدبة غداء تكريماً له.
وفق “أخبار 24”.