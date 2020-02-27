توفي شخصان وأصيب آخران، جراء حادِث تصادم بين مركبتين وقع ظهر اليوم الخميس على طريق قلوة الشعراء بمنطقة الباحة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 12:41 من ظهر اليوم، عن حادِث تصادم بطريق قلوه الشعراء وتحديدًا في “الشغار”.
وأبان أنه تم على الفور توجيه فرقتي إسعاف للموقع، حيث تبين عند مباشرة الحادِث وجود حالتي وفاة، فيما تم نقل شخصين أصيبا في الحادِث إلى المستشفى بواسطة الأهالي قبل وصول فرق الإسعاف.
وشدد الزهراني على ضرورة الحرص على عدم التسرع بنقل مصابي الحوادِث التي تقع بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية، وذلك لضمان نقل المصابين بالطرق السليمة إلى المستشفى، لتلافي حدوث أي مضاعفات بسبب تحريك المصاب، ما قد يؤدي إلى إصابته بالشلل.
وفق “أخبار 24”.