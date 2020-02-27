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أخبار محلية > أمر ملكي بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم
27/02/2020   5:57 م

أمر ملكي بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم، يجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة

أمر ملكي بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم

أخبار محلية
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