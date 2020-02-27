مميزات وظيفية وراتب يصل إلى ٦٥٠٠ فرصة لخريجي الثانوية بالإنضمام إلى فريق عمل شركة #الصافي

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة #الصافي في تخصصّات:
– انتاج غذائي
– صيانة معدات إنتاج
وذلك من خلال الرابط التالي:
https://www.dfp.edu.sa/admissions/alsafi/
وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.
المميزات :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية
– راتب شهري بعد التخرج 6562﷼
– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية
– التأمين الطبي الشامل
– توفير سكن و مواصلات للمتدربين
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء
الشروط :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية
– اجتياز الفحص الطبي
– أن لا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات
– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية