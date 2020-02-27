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أخبار الخرج > مميزات وظيفية وراتب يصل إلى ٦٥٠٠ فرصة لخريجي الثانوية بالإنضمام إلى فريق عمل شركة #الصافي
27/02/2020   5:54 م

مميزات وظيفية وراتب يصل إلى ٦٥٠٠ فرصة لخريجي الثانوية بالإنضمام إلى فريق عمل شركة #الصافي

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أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة #الصافي في تخصصّات:
– انتاج غذائي
– صيانة معدات إنتاج

وذلك من خلال الرابط التالي:
‏ https://www.dfp.edu.sa/admissions/alsafi/

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

المميزات :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية
– راتب شهري بعد التخرج 6562﷼
– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية
– التأمين الطبي الشامل
– توفير سكن و مواصلات للمتدربين
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء

الشروط :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية
– اجتياز الفحص الطبي
– أن لا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات
– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية

مميزات وظيفية وراتب يصل إلى ٦٥٠٠ فرصة لخريجي الثانوية بالإنضمام إلى فريق عمل شركة #الصافي

أخبار الخرج
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