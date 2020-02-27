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أخبار الخرج > الشريف علي بن حمود الخواجي في ذمة الله
27/02/2020   4:04 م

الشريف علي بن حمود الخواجي في ذمة الله

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1990

انتقل الى رحمة الله الشريف علي بن حمود الخواجي (شقيق رجل الأعمال ربيع الشريف) وسيصلى عليه بمشيئة لله صلاة العشاء في الحرم المكي ودفنه في مقبرة شهداء الحرم

‏اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة .

الشريف علي بن حمود الخواجي في ذمة الله

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