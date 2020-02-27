الشريف علي بن حمود الخواجي في ذمة الله

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انتقل الى رحمة الله الشريف علي بن حمود الخواجي (شقيق رجل الأعمال ربيع الشريف) وسيصلى عليه بمشيئة لله صلاة العشاء في الحرم المكي ودفنه في مقبرة شهداء الحرم
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة .
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