افتتاح الملتقى الكشفي الأول للجان التنمية الإجتماعية بمحافظة #الدلم

الخرج اليوم – سعد الذياب :
يفتتح يوم غد الخميس بمحافظة الدلم الملتقى الكشفي الأول للجان التنمية الاجتماعية والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم ، وذلك بمشاركة أكثر من 8 لجان على مستوى المملكة بمنتزه الضاحي شرق المحافظة.
ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاث أيام اكتشاف المواهب لدى الجوالة وصقلها وزيادة خبراتهم و استثمار أوقاتهم بالبرامج النافعة و المفيدة وتدريبهم على تحمل المسئولية و المشاركة المجتمعية ، كما أوضح قائد الملتقى الاستاذ/ راشد بن محمد آل ماجد بأن هذا الملتقى يأتي وفقا لرؤية المملكة 2030 وهي تحمل الشباب المسؤولية الاجتماعية وان يكون هناك قادة فاعلين بالميدان التطوعي و الكشفي يحملون أهداف سامية لأهمية العمل التطوعي .
حيث سيشارك في هذا الملتقى عدد من الفرق الكشفية من محافظات و مناطق المملكة العربية السعودية يتعرفون و يطلعون على اهم المعارف و المهارات التي تساعدهم في قيادة الأعمال التطوعية.