بعد قرار تعليق الدخول للعمرة.. “وزارة الحج” توضح كيفية معرفة الإجراءات المتبعة لمن حصلوا على تأشيرة

دعت وزارة الحج والعمرة الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة للعمرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة للتواصل معها عبر مركز خدمات المستفيدين.
وقالت الوزارة إن المركز يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات من حصل على التأشيرة من خلال الرقم 00966920002814، أو عبر البريد الالكتروني (mohcc@haj.gov.sa، أو hajcc@haj.gov.sa)، بالإضافة إلى حساب المركز على موقع “تويتر”.
وأوضحت أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول غير السعوديين ممن حصلوا على تأشيرة العمرة والزيارة، وذلك مؤقتاً؛ من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي فيروس “كورونا الجديد”. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن تعرفة الاتصال على مركز خدمات المستفيدين تحسب على المتصل بالتكلفة المحلية حال الاتصال من كل من مصر، والجزائر، وباكستان، والهند، وإندونيسا، وتركيا.