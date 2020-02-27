نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشورى” يُطالب الإسكان بالسماح لغير المتزوجين بالحصول على سكن
27/02/2020   8:21 ص

“الشورى” يُطالب الإسكان بالسماح لغير المتزوجين بالحصول على سكن

+ = -
1145

دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأربعاء)، وزارة الإسكان بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 عاماً فأكثر بالتقدم للحصول على أرض مطورة وقرض؛ وذلك لتشجيع البناء في الضواحي والمناطق النائية.

وشدد المجلس وفقاً لـ”عكاظ”، على دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام منتجات الإسكان وتقديم الحلول اللازمة، مؤكداً ضرورة وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة البناء قبل توقيع عقد التمويل مع المواطن أو أن يتم تشييد البناء تحت إشراف مكتب هندسي.

كما طالب الشركة الوطنية للإسكان بتعزيز قدراتها من الناحية المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها في تنفيذ الخدمات والمخططات قبل تسلميها للمواطنين.

“الشورى” يُطالب الإسكان بالسماح لغير المتزوجين بالحصول على سكن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089825.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.