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اخبار رياضية > الاتحاد الآسيوي يحسم مصير دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل
27/02/2020   8:21 ص

الاتحاد الآسيوي يحسم مصير دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل

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قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيجتمع في الإمارات الأسبوع المقبل؛ لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحسم مصير مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأضاف المسحل وفقاً لـ “سبق”، أن إبراهيم القاسم عضو اتحاد القدم وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي سيكون حاضراً في الاجتماع، معبّراً عن ثقته في اتخاذ القرار المناسب حيال تلك البطولة.

وأشار إلى أن رابطة دوري المحترفين ستنتظر قرار الاتحاد الآسيوي بشأن المسابقة القارية، وإذا تم تأجيلها أو إلغاؤها سيتم اتخاذ القرار اللازم حيال جدولة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن عدة تقارير إعلامية كشفت عن وجود احتمالية لإلغاء بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم؛ بسبب فيروس كورونا، بعد رفض العديد من الدول استضافة الفرق الصينية والإيرانية على أراضيها؛ خوفاً من تداعيات الفيروس.

الاتحاد الآسيوي يحسم مصير دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل

اخبار رياضية
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