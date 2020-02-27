بالفيديو.. مراحل تطور عَلم المملكة منذ الدولة السعودية الأولى وحتى الآن

نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو يوضّح مراحل تطور العَلم السعودي، منذ بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى، مروراً بعهد الملك المؤسس، رحمه الله، وحتى وصوله للتصميم الذي عليه حالياً.
وأوضحت الدارة أن العلم مر بأربع مراحل، في الأولى كان عبارة عن راية خضراء عليها شعار كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وكان ذلك في عهد الدولتين السعوديتين الأولى والثانية.
وأضافت أن المرحلة الثانية كانت في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، حيث أضيف سيفان متقاطعان أعلى كلمة التوحيد، وفي المرحلة الثالثة استبدل السيفان بسيف واحد مسلول في الأعلى، وفي المرحلة الرابعة وضع السيف أسفل عبارة التوحيد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن العلم السعودي ظهر قبل أكثر من 280 عاماً وتحديداً عام 1744 (1157 هـ)، وله رمزية إسلامية ووجدانية، ومن أسمائه (البيرق واللواء والراية).
#فيديو الدارة |📺
علمنا الوطني الخفاق الوحيد الذي لا يُنكس.. ظهر قبل أكثر من (٢٨٠) عاما.#دارة_الملك_عبدالعزيز وثقت هنا المراحل الأربع التي مرّت بها عناصره الدلالية. pic.twitter.com/ljyymcH80yhttps://t.co/s8M4eahwMj
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) February 25, 2020