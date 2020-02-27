نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أملاً في العثور على أهلها.. سيدة بالطائف تروي قصة اختطافها قبل 47 عاماً من أحد المستشفيات
27/02/2020   8:18 ص

أملاً في العثور على أهلها.. سيدة بالطائف تروي قصة اختطافها قبل 47 عاماً من أحد المستشفيات

+ = -
1795

روت سيدة من الطائف قصة تعرضها للخطف قبل 47 عاماً من أحد المستشفيات بواسطة امرأة ونقلها إلى مكة لتربيتها وتسجيلها باسمها، مشيرةً إلى أن قضية “خاطفة الدمام” شجّعتها للحديث عن أزمتها؛ أملاً في العثور على أهلها.

وقالت السيدة وفقاً لما أوردت “عكاظ”، إن بعض المقربين من خاطفتها أبلغوها بأنها ولدت في عام 1394 داخل مستشفى بالطائف، لكن المرأة التي ربتها اختطفتها من والدتها وسجلتها باسمها واسم زوجها.

ونوهت إلى أنها علمت بعد ذلك بأن خاطفتها كانت عقيمة، مشيرةً إلى أنها حاولت كثيراً بعد وفاة الخاطفة البحث عن الحقيقة والعثور على أهلها دون فائدة.

ولفتت إلى أنها انتقلت بعد ذلك وتزوجت في مدينة أخرى وأنجبت أطفالاً، منوهةً إلى أن المعلومة الوحيدة التي تعرفها جيداً أن البعض أبلغها بأنها ابنة امرأة من البادية.

أملاً في العثور على أهلها.. سيدة بالطائف تروي قصة اختطافها قبل 47 عاماً من أحد المستشفيات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885089814.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.