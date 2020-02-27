“جسر الملك فهد”: تعليق السفر باستخدام الهوية الوطنية عبر الجسر

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون، وفقاً للتعليمات الصادرة من الجوازات السعودية.
وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية، فإنه تم البدء بتعليق استخدام الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون فعلى الراغبين بالسفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم”.
يُشار إلى أن المملكة أعلنت عن 3 إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد منها تعليق الدخول لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، وتعليق التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر فيها الفيروس، إضافة إلى تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة. وفق “أخبار 24”.