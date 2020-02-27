بالفيديو.. مسؤول يوضح حقيقة اختفاء “الكمامات” من الصيدليات بمناطق المملكة

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة الدكتور جلال العويس، حقيقة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن اختفاء الكمامات من الصيدليات.
وأوضح العويس خلال لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الكمامات التي يتم الحديث عنها كأزمة هي الكمامات المُخصصة للتعامل في حالات معينة مع مرضى “كورونا”، مشيراً إلى أن تلك الكمامات يفترض عدم استخدامها من قبل المواطن العادي أو بيعها بالصيدليات.
ونوه إلى أن هذا النوع من الكمامات يكون مُخصصاً للممارسين الصحيين الذين يتعاملون مع مصابي “كورونا”، موضحاً أنه موجود داخل المنشآت الصحية ومتوفر بكميات كافية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | هل اختفت الكمامات من السوق السعودي؟#الصحة#الراصد pic.twitter.com/3EwZOtnZHG
— الراصد (@alraasd) February 26, 2020