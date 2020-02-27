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أخبار محلية > ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب
27/02/2020   8:16 ص

ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس (الأربعاء) مستشار ملك المغرب السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لولي العهد من الملك محمد السادس .

وأكد المستشار المغربي خلال اللقاء بولي العهد، الرغبة الجادة للعاهل المغربي لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وسبل تعزيزها.

فيما أكد الأمير محمد بن سلمان، على أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وفق “أخبار 24”.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب

أخبار محلية
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