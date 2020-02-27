أهمها تعليق الدخول لـ”العمرة” وزيارة المسجد النبوي.. المملكة تعلن ٣ إجراءات لمكافحة “كورونا” الجديد

أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة اتخذت 3 إجراءات احترازية، كإجراءات استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين وكل مَن ينوي القدوم إلى المملكة.
وتضمنت الإجراءات الاحترازية ما يلي:
1- تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا.
2- تعليق الدخول إلى المملكة بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية.
3- تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول. وفق “أخبار 24”.
وأكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكل الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا، موضحة أن الجهات الصحية تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس، وأن حكومة المملكة حريصة على تطبيق المعاير الدولية المعتمدة لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله.