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أخبار محلية > بالفيديو.. “الجبير”: على مدى 2000 عام إيران لم تضع “طوبة” واحدة لبناء مستشفى أو مدرسة في اليمن
26/02/2020   11:22 م

بالفيديو.. “الجبير”: على مدى 2000 عام إيران لم تضع “طوبة” واحدة لبناء مستشفى أو مدرسة في اليمن

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن إيران تسعى إلى خلق عدم الاستقرار وزعزعة الأمن في المنطقة، لافتاً إلى أنها لم تضع “طوبة ” واحدة لبناء مستشفى أو مدرسة في اليمن على مدى 2000 عام.

وأكد الجبير، أن دور إيران في المنطقة سلبياً، وذلك بدعمها للإرهاب والمليشيات مثل الحوثي وحزب الله، مشيراً إلى أنه لم يأتِ منها إلا الخراب والدمار.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الأربعاء) في ديوان وزارة الخارجية بالرياض مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، لمناقشة اتفاقية ستوكهولم وعمليات السلام والقضايا في المنطقة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الجبير”: على مدى 2000 عام إيران لم تضع “طوبة” واحدة لبناء مستشفى أو مدرسة في اليمن

أخبار محلية
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