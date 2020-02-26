8.4 ألف وافد بالقطاع الخاص يتقدمون بطلب إصدار خروج نهائي

استقبل فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 8.4 ألف طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة لشركات متعثرة وغير متعثرة منذ مطلع هذا العام.
وعمل الفريق على الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم، حيث أوضح مدير الفرع عبدالكريم عسيري أن الوزارة تسعى لتوفير البيئة المناسبة للعاملين ومتابعة أوضاعهم في الشركات المتعثرة.
من جانبه أكد مدير إدارة الأزمات بالفرع محمد الغفيص حرص الإدارة على عمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل. وفق “أخبار 24”.