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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بشركة CTS الأمريكية يكشف تفاصيل القضية ويؤكّد إيمانه بعدالة القضاء السعودي
26/02/2020   11:21 م

بالفيديو.. مسؤول بشركة CTS الأمريكية يكشف تفاصيل القضية ويؤكّد إيمانه بعدالة القضاء السعودي

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أفاد المستشار العام لشركة CTS الأمريكية لويس ماتشادو، بأن الشركة أشعرت شركة الاتصالات السعودية بأن تقليدها للشعار سيتسبّب بأضرار جسيمة، مشيراً إلى إيمانه بعدالة القضاء السعودي.

وفي اتصال هاتفي له مع “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، قال ماتشادو: “نحن شركة عمرها 120 عاماً ولنا أعمال في عدة دول، وقمنا بتحديث الشعار عام 2016، وبالرغم من أن الحروف معكوسة إلا أن الشعارين يتشابهان إلى حد كبير”.

وأضاف المستشار العام للشركة الأمريكية التي تتخذ شيكاغو مقراً لها: “وهذا ما لاحظته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خصوصاً في الشرق الأوسط”، “الجميع لاحظ التشابه الكبير بين الشعارين وما قد أسميه تشابهاً مربكاً”. وفق “أخبار 24”.

وعن تواصل الشركة الأمريكية مع STC السعودية، قال ماتشادو: “لقد تواصلنا مع الشركة في البداية ودياً، إلا أنهم لم يأخذوا الأمر بشكل جدي، حيث كان عذرهم الرئيسي هو أنهم قاموا بإنفاق أموالٍ طائلة لتصميم الشعار”.

وتابع: “نحن أيضاً أنفقنا أموالاً طائلة لتصميم الشعار الخاص بنا، ونؤمن بوجود قيمة كبيرة لعلامتنا التجارية ولا ينبغي للآخرين الاستفادة منها والاحتفاظ بها دون دفع ثمنها، وهو الأمر الذي نختلف عليه”.

بالفيديو.. مسؤول بشركة CTS الأمريكية يكشف تفاصيل القضية ويؤكّد إيمانه بعدالة القضاء السعودي

أخبار محلية
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