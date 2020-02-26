أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، مبادرة “دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين”، والتي تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى مبلغ 95 ألف ريال كحد أقصى.
ويستفيد من القرض الإضافي الحسن 3 فئات عمرية، حيث يحصل على 75 ألف ريال من يتراوح عمره بين 40- 44 عاماً، ويحصل على 85 ألف ريال من يتراوح عمره بين 45- 49 عاماً، فيما يحصل على 95 ألف ريال من يبلغ عمره 50 عاماً فأكثر.
وأُطلقت المبادرة خلال الفترة الماضية على مستوى منسوبي وزارة التعليم وكذلك الإعلاميون ومنسوبو وزارة الإعلام من حاملي بطاقة “المهني الإعلامي”.
ويأتي ذلك لتسهيل تملّك المستفيدين للمسكن الأول، حيث تتوفر الأراضي السكنية أو الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي.
وفق “أخبار 24”.