دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر – اليوم (الأربعاء) -، نظام الرصد الآلي الخاص بالدوريات الذكية الرسمية والسرية بطرق بالمنطقة، وذلك بمكتبه بالإمارة بحضور مدير شرطة جازان عبدالله الزهيري.
واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء، لشرح مفصل من مدير مرور جازان راشد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد وأهم أهدافه، مثمناً الجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير.
ويأتي النظام استكمالاً لأنظمة الرصد الآلي المدشن العمل بها سابقاً، وهي: قطع الإشارة وحزام الأمان والجهاز المحمول وكاميرات رصد السرعات الثابتة والمتنقلة، والتي ساهمت في الحد من سلوكيات السائقين الخاطئة.
وفق”أخبار 24″.